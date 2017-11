Media USA: tutti vogliono Fox

Comcast

21st Century Fox

Verizon

Walt Disney

(Teleborsa) - Media statunitensi sempre più in fermento in merito ad una possibile maxi aggregazione.Secondo report di stampasarebbe interessata alla, anche se al momento non è chiaro se il primo broadcaster televisivo al mondo voglia una parte o l'intera partecipazione in Fox.Comcast non sarebbe la sola ad aver messo gli occhi sulla multinazionale fondata da Rupert Murdoch: sempre secondo rumors, tra i pretendenti ci sarebbero anche. La big dell'entertainment vorrebbe acquisire tutti gli asset tranne news e sport, che rimarrebbero in capo ad un'entità distinta.