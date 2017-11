Estra, Multiservizi entra nel capitale. Ora si guarda alla quotazione

(Teleborsa) -fa un passo verso Palazzo Mezzanotte con l'ingresso di Multiservizi.Il Consiglio di Amministrazione della multiutility toscana ha deliberato di proporre all’, l’operazione che porterà all’, altra multiutility partecipata da 44 Comuni delle Marche, nell’azionariatoL’operazione, si legge in una nota, prevede uncon esclusione del diritto di opzione per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a, mediante un’che verranno sottoscritte da Multiservizi tramiteLa proposta prevede l’emissione di 22.834.000 azioni aventi godimento regolare - per complessivi nominali 22,834 milioni di euro con sovraprezzo di 19,646 milioni – portando così ilda 205,5 milioni di euroIlda parte di Multiservizi riguarderà in particolare, holding di partecipazioni di società attive nel settore della distribuzione gas e nella vendita di gas ed energia elettrica,e di cui arriverà pertanto a detenere il 100%."L’aumento di capitale si inserisce nel percorso di aggregazione intrapreso a partire dall’esercizio 2013 con il partner Multiservizi S.p.A. con obiettivi di consolidamento e sviluppo nelle attività di vendita gas ed energia elettrica e distribuzione gas nell’area Adriatica, per il tramite della società Edma", spiega Estra in una nota.Quanto all'IPO, lodi Estra (che sonodi Arezzo,di Prato edi Siena) ha(MTA) di Borsa Italiana – segmento STAR.I soci hanno deciso che la quotazione dovrà avvenire sulla base, tra le altre cose, del principio della. Ladell’, che comunque, verrà, cosa che dovrebbe finalizzarsi entro la fine del 2017."La quotazione in Borsa nasce dall'incrocio di due storie: quella di Estra e quella del mercato dell'energia. L'azienda è cresciuta: è presente in tutta Italia, i suoi ricavi superano il miliardo di euro, il margine operativo lordo è di 86,6 milioni. Oggi Estra è quindi un'azienda sana chiamata a misurarsi con un mercato che cambia rapidamente e nel quale il numero degli operatori è destinato a ridursi. Estra vuole restare e anzi crescere, all’interno della fascia alta dei player nazionali" aveva spiegato il CdA nell'annunciare l'avvio dell'iter di quotazione.