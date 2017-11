Giustizia alternativa, oltre 100 mila mediazioni presso Camere Commercio

(Teleborsa) - Sono 112 mila i procedimenti di mediazione depositati in 6 anni presso gli Organismi delle Camere di commercio.Per arrivare allae il valore dei procedimenti definiti si è attestato mediamente su 113 mila euro. E quando le parti interessate si sono sedute intorno a un tavolo,E' il bilancio dell'attività di mediazione del sistema camerale da aprile 2011 a giugno 2017 presentato oggi presso lainsieme a un focus sulla realtà locale a conclusione della XIV Settimana della conciliazione, il tradizionale appuntamento promosso dae realizzato dalle Camere di commercio per informare sulle novità ed i vantaggi della mediazione attraverso iniziative specifiche realizzate sui territori.delle Camere di commercio per dirimere le liti. 2 domande su 5 provengono infatti da queste aree geografiche.Il numero di procedimenti depositati presso le Camere di Commercio ha registrato una crescita media annua dello 0,6%. Tuttavia lo scorso anno per la prima volta, dopo la sospensione tra gennaio e settembre del 2013 della condizione di procedibilità, il numero delle domande depositate presso gli sportelli camerali ha registrato una flessione passando da 20.728 nel 2015 a 19.332 nel 2016.