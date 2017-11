Wall Street avvia la giornata in lieve rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio in lieve rialzo per la borsa diDopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento , la borsa americana riapre i battenti ma avrà una chiusura anticipata alle 19:00 italiane., scarna l'agenda che prevede i PMI servizi e manifatturiero del mese di novembre.Nel giorno delgli occhi degli investitori sono puntati sui titoli dei gruppi retail. L'ormai noto Black Friday è il giorno che dà inizio al maggior periodo di vendite per l'industria retail americana.Nessuna variazione significativa, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.559,75 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.601,93 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,15%).Tra i(+1,63%),(+0,82%),(+0,71%) e(+0,66%).Tra idel Nasdaq 100,(+1,17%),(+1,06%),(+1,00%) e(+0,98%)., invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%.scende dell'1,37%.per, che segna un -1,29%., con un forte ribasso dell'1,23%.