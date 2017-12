WM Capital rinnova accordo con Kuvera per sviluppo marchio Carpisa

WM Capital

(Teleborsa) -ha rinnovato l’accordo con, azienda attiva nel settore della valigeria e degli accessori con una rete di negozidiretti e in franchising in Italia e all'estero con il marchioL’accordo prevede la presenza del brand Carpisa sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018., Amministratore Delegato della realtà specializzata nel Business Format Franchising, ha dichiarato: “Nato nel 2001 Carpisa in pochi anni si rivela il fenomeno franchising nella valigeria, borse e negli accessori oltre che protagonista del settore, dove ha saputo continuamente rinnovare e rinnovarsi. Una storia che continueremo ad affiancare con il nostro sistema multimediale”.“Proseguiamo una collaborazione ormai decennale con AZ Franchising, strumento utile e necessario per raggiungere l’obiettivo nel settore retail”, ha commentatoPresidente di Pianoforte Holding.