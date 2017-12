Wall Street positiva in avvio

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street dopo l'approvazione della riforma fiscale di Donald Trump. Diversi gli spunti macro di oggi, tra cui spicca l'aggiornamento sul PIL Usa relativo al terzo trimestre che è stato rivisto al ribasso Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,3%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.684,64 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,16%); in moderato rialzo lo(+0,27%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,57%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,48%),(+0,97%),(+0,91%) e(+0,81%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,03%.Al top tra i, si posizionano(+3,19%),(+1,90%),(+1,57%) e(+1,37%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,32%.Affonda, con un ribasso del 2,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,03%.