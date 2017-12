Poste rafforza il sodalizio con Anima nel risparmio gestito

Poste Italiane

ANIMA Holding

(Teleborsa) -, siglando un accordo per ladel Ramo I di Poste Vita. Poste è infatti il primo operatore in Italia nel settore Vita con un record di raccolta e detiene, alla data odierna, il 10,04% del capitale sociale di ANIMA Holding.Le due società hanno siglato un nuovo accordo vincolante per rafforzare la partnership già in essere nel settore del risparmio gestito, che fa seguito al precedente accordo siglato a novembre 2016 . Con la sottoscrizione del Memorandum of Understanding, Poste ed ANIMA intendono confermare il proprio interesse ed il reciproco impegno a estendere e rafforzare la propria partnership."Questo accordo con Anima, che segue di pochi giorni il nuovo accordo sottoscritto con CDP sul risparmio postale, contribuiràad undi Poste", ha commentato, Amministratore delegato di Poste Italiane."Con Anima arricchiamo la gamma dei prodotti che offriamo nei nostri uffici postali per soddisfare le esigenze dei risparmiatori italiani. Siamo particolarmentecon cui ci presenteremo al mercato all’inizio dell’anno”, ha aggiunto il managerL’operazione prevede ladi gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo Idi cui è titolare Banco Posta Fondi SGR in favore di Anima SGR. In cambio,di nuova emissione che saranno contestualmente acquistate da ANIMA Holding, a fronte di un. ANIMA finanzierà tale importo mediante indebitamento finanziario., risalenti a luglio 2015, in virtù dei qualifondi retail istituiti da Banco Posta Fondi SGR e attivi sottostanti a prodotti assicurativi didi Poste Vita. La revisione prevede un’estensione della partnership che avrà unadal closing.Grazie al contributo di ANIMA saràdella rete distributiva di Poste Italiane nell’ambito del risparmio gestito e ampliata la gamma dei prodotti offerti.con l’obiettivo di farne un centro di competenze nella gestione degli investimenti finanziari di tutto il Gruppo. Nello specifico, BancoPosta Fondi SGR si occupa direttamente della strutturazione dei prodotti di risparmio gestito del Gruppo e si avvale dei migliori gestori sul mercato, tra cui ANIMA come partner strategico.