Borse europee in salita. Piazza Affari si allinea

(Teleborsa) -mentre dall'altra parte dell'oceano, alla borsa newyorkese si muove vicino alla parità loL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,223. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,29%. Il Petrolio () perde l'1,17% e continua a trattare a 63,2 dollari per barile. Le quotazioni del greggio risentono dei dati ufficiali USA sulla produzione americana.si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,15%. Piccolo incremento perche chiude con un +0,39%.Performance modesta perche mostra un moderato rialzo dello 0,58%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza dello 0,50%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.179,35 punti.di Piazza Affari, su di giri(+3,83%).su, che vanta un incremento del 2,34%., con un progresso del 2,18% su un possibile rilancio per. E' stata convocata il 21 febbraio prossimo l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulla proposta di estendere il termine per l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale a servizio dell’offerta dal 30 aprile al 30 novembre 2018 e rimodulare il periodo di intrasferibilità delle Azioni Speciali a 90 giorni dall'emissione delle stesse (anziché a data fissa)., che vanta un incisivo incremento del 2,17%.(+2,20%).invece, si sono abbattuti su, che archivia la seduta con -1,29%.che cede lo 0,99%., che registra una flessione dello 0,98%.che evidenzia un decremento dello 0,63%.in evidenza+3,75% dopo un nuovo contratto in Cile