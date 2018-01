Wall Street parte con il freno a mano. Pesa lo shutdown

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Utilities

Industriale

Goldman Sachs

Procter & Gamble

Coca Cola

Chevron

United Technologies

Nike

General Electric

American Express

Wynn Resorts

Shire

Gilead Sciences

Vodafone

Jd.Com

Ctrip.Com International

Ulta Beauty

Symantec

(Teleborsa) -Gli investitori rimangono cauti in attesa del voto del Senato che oggi 22 gennaio alle 18 ora italiana, tornerà a esprimersi sulla legge di rifinanziamento delle attività amministrative.E' ormai scattato il terzo giorno di shutdown negli Stati Uniti , dopo che i democratici e i repubblicani non sono riusciti a trovare un accordo sulla questione, facendo scattare la chiusura dell'amministrazione federale a partire dalla mezzanotte di sabato 20 gennaio.Lo "shutdown" sta a indicare la parziale chiusura di uffici e servizi federali per quelle attività classificate come non essenziali. quattro anni dall'ultimo congelamento delle attività federali è tornato lo shutdown, misura espressamente prevista nella Costituzione americana qualora il Congresso non riesca a trovare un accordo sulla Manovra finanziaria.Tra gli indici americani, ilscivola dello 0,10%. Resta piatto lo.Sulla parità il(+0,06%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,75%) e(+0,59%). Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+0,67%),(+0,65%),(+0,61%) e(+0,59%). I più forti ribassi, invece, si abbattono su, che continua la seduta con -1,32%., con un netto svantaggio dell'1,06%., con un calo frazionale dello 0,80%., con un modesto ribasso dello 0,67%.(+3,99%),(+1,83%),(+1,32%) e(+1,30%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,48%., con una flessione del 4,14%.su, che soffre un decremento del 2,63%.per, che registra un ribasso del 2,08%.