Mnuchin: "Dollaro debole fa bene al commercio degli Stati Uniti"

Euro / Dollaro

(Teleborsa) - "Un dollaro debole fa bene aglida un punto di vista commerciale". Parola diIl Segretario al Tesoro statunitense infrange ogni Tabù quando a Davos afferma che non c'è "nessuna preoccupazione"sul biglietto verde debole. "Non ci sono incoerenze", aggiungetra il programma del Presidente"America First" e l'obiettivo di collaborare con gli altri Paesi da un punto di vista commerciale. Per decenni, indipendentemente dalle politiche concrete perseguite, la posizione ufficiale statunitense è stata a favore del dollaro forte.Glisono"assolutamente" favorevoli al libero mercato, l'affermazione diarriva dopo l' ultimo annuncio di Trump in materia di dazi Il Segretario al Tesoro non sembra "preoccupato" dalle indiscrezioni secondo cui la Cina starebbe pensando di tagliare gli acquisti di T- bond indiscrezioni peraltro smentite dal portavoce dell'Amministrazione cinese per i mercati valutari ().Intanto, accelera l'che avanza a quota 1,238. L'euro è arrivato sopra 1,24 dollari per la prima volta da fine 2014, dopo le affermazioni diche ha anche aggiunto che "sul lungo termine la forza del dollaro è un riflesso della forza dell'economia e che e' e resterà la prima valuta di riserva mondiale".