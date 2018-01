De' Longhi fa il pieno di ricavi nel 2017. Outlook ottimista

De’ Longhi

(Teleborsa) - Risultati in crescita pernel 2017.La big degli elettrodomestici ha chiuso l'esercizio finanziario con un, grazie ad un, come spiega la società in una nota, aggiungendo che la crescita a livello organico si è attestata all'8,2% nell’anno e al 9,6% nel quarto trimestre, confermando le aspettative del management.Particolarmente soddisfatto l’Amministratore Delegato,: “Abbiamo chiuso l’anno 2017 con una crescita sostenuta dei ricavi in linea con i nostri obiettivi e con la guidance condivisa con il mercato; tale traguardo è stato reso possibile anche grazie ai maggiori investimenti che il Gruppo ha sostenuto su più fronti, dalla ricerca e sviluppo alla comunicazione, dagli stabilimenti produttivi alla rete commerciale. Inoltre, la valenza di medio periodo di questi investimenti ci rende".