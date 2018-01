Safilo ancora nel mirino del fondo Hal?

Safilo Group

(Teleborsa) - Ben compratache afa un balzo del 6,64% a 5,44 euro per azione.Ad accendere la miccia degli acquisti alcuni rumors de La Repubblica secondo cui il gruppo potrebbe tornare nel mirino del fondo Hal che già ne controlla il 41%. Secondo le indiscrezioni, Hal potrebbe lanciare un' OPA seguendo le orme della mossa di Richemont su Yoox arrivata la scorsa settimana.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,643 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,293. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,993.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)