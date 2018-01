Borsa di New York bersaglio di vendite

Apple

(Teleborsa) - Continua con il segno meno la seduta della borsa diche si allinea al rosso delle principali borse del Vecchio Continente. Gli investitori sono concentrati sulla, in salita i prezzi delle case. Migliora anche il dato sulla fiducia consumatori di gennaio.Tra le storie societarie, arriva l'ennesimo allarme sugli iPhone X dimentrehanno raggiunto un accordo su un piano volto a offrire servizi di healthcare ai loro dipendenti negli States . La nuova società risultante dalla partnership offrirà servizi sanitari ai dipendenti e ai familiari americani dei tre gruppi.Tra gli indici a stelle e strisce, ilè in calo (-1,42%) e si attesta su 26.064,72 punti. Sulla stessa linea, si muove in retromarcia lo, che scivola a 2.824 punti. Variazioni negative per il(-0,93%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,99%) sconvolto dal piano dei tre giganti di Wall Street . In calo il comparto(-1,82%) e(-1,04%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,02%.per, in calo del 3,90%., che arretra del 3,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,04%.Al top tra i, si posizionano(+3,21%),(+1,35%),(+1,28%) e(+0,66%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,39%.su, che registra un importante calo del 6,28%., con un ribasso del 5,22%., con una flessione del 4,90%.