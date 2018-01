Borsa Italiana, Spaxs ammessa su AIM. Debutto il 1° febbraio

raccolto 600 milioni di euro

(Teleborsa) -ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei diritti di assegnazione di, la Spac (Special Purpose Acquisition Company) promossa da. L'avvio delle negoziazioni sull' AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese avverrà il primo febbraio 2018, data prevista anche per il regolamento delle sottoscrizioni delle azioni ordinarie.Durante l'Offerta Pubblica Iniziale ( IPO ), terminata il 26 gennaio,ha, più dei 400-500 milioni preventivati, a fronte di una domanda pari a 760 milioni di euro.A esito del riparto, le azioni oggetto del collocamento sono state allocate per il 36% a investitori italiani e per il restante 64% a investitori esteri. In particolare, l'azionariato di Spaxs sarà composto principalmente da investitori istituzionali: circa il 63% da fondi di investimento, circa il 34% da clienti delle reti di private banking e circa il 3% da banche.Banca Imi e Credit Suisse Securities (Europe) hanno agito in qualità di joint global coordinator e, insieme a Equita Sim, in qualità' di joint bookrunner.