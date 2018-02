Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-4,6%), che ha toccato 24.345,75 punti; sulla stessa linea, loè crollato del 4,10%, scendendo fino a 2.648,94 punti. In netto peggioramento il(-3,91%), come l'S&P 100 (-4,3%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,99%),(-4,55%) e(-4,46%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -5,71%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,71%.Affonda, con un ribasso del 5,66%.Crolla, con una flessione del 5,60%.Seduta all'insegna del. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -8,49%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,68%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,57%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,56%.