(Teleborsa) - Wall Street continua la giornata a due velocità.Dopo l'exploit di ieri 6 febbraio in cui la borsa americana è riuscita a recuperare parte delle perdite di lunedì 5 febbraio e venerdì 2, il clima sembra un po' più disteso anche alla luce delle le rassicurazioni arrivate dal segretario americano al Tesoro,sulla stabilità finanziaria degli Stati Uniti Una posizione che viene ricalcata anche da. Il numero uno delladi New York, infatti, pensa che le recenti vendite che hanno colpito Wall Street nelle ultime sedute non cambiano l'outlook sull'economia statunitense.Dal fronte macro, tornano a salire le richieste di mutui settimanali mentre l'EIA, la divisione delhale scorte di petrolio in salita.Tra gli indici a stelle e strisce, ilavanza dello 0,74%, sulla stessa linea, lieve aumento per loche si porta a 2.704,72 punti. In lieve ribasso il(-0,35%).Al top tra i(+2,88%),(+2,29%),(+2,30%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -1,13%.Discesa perche cede lo 0,90%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,85%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.(+8,17%),(+8,10%),(+5,25%) e(+3,83%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,05%.In caduta libera, che affonda del 3,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,46 punti percentuali.