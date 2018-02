Borsa americana alla deriva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Information Technology

Beni di consumo secondari

American Express

Intel

Caterpillar

Home Depot

Fiserv

Mercadolibre

Take-Two Interactive Software

Tesla Motors

Alexion Pharmaceuticals

Netease

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 4,15% sul. Sulla stessa linea, loha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 2.581 punti. In discesa il(-4,19%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,51%),(-4,22%) e(-4,02%).Tutte le Blue Chip del Dow Jones. I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,65%.In caloche cede il 5,42%Pesante, che segna una discesa di ben -5,41 punti percentuali.Sulla stessa linea, che riporta un -5,27%Tra i(+3%) e(+0,52%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,68%.Seduta drammatica per, che crolla dell'8,63%.Sulla stessa linea, che mostra un calo del 7,44%Preda dei venditori, con un decremento del 6,22%.