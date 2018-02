Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street tenta il rimbalzo dopo il sell-off della vigilia che ha visto crollare il mercato di oltre 4 punti percentuali.La Borsa più grande del mondo ha aperto i battenti con gli indici in buon rialzo, anche se l'esito della seduta è tutt'altro che scontato vista la rdopo nove anni di guadagni,alla luce del netto miglioramento dei fondamentali economici.Intanto il Congresso USA ha messo fine allo shutdown trovando un'intesa sulla Manovra Se oggi Wall Street non riuscirà a recuperare le perdite, la settimana borsistica che sta per concludersi sarà ricordata come la peggiore dalla crisi del 2008.Sulle prime battute Seduta ilmostra un guadagno dello 0,95% come l'mentre ilavanza dell'1,17%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,29%),(+1,95%),(+1,91%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-0,62%.brilla(+5%) grazie al bilancio che, al contrario, manda al tappeto, peggior titolo con un calo del 13,87%.