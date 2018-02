Elica: ricavi record nel 2017, titolo in rally

Elica

(Teleborsa) - Nel 2017 il Gruppoha realizzato ricavi pari a 479,3 milioni di euro, in aumento del 9,1% rispetto al 2016 e in crescita del 10,2% a perimetro costante, nonostante la riduzione del perimetro di consolidamento conseguente alla cessione della controllata tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann.L' Ebitda normalizzato pari a 36,8 milioni di Euro (7,7% dei Ricavi Netti), si incrementa del 13,8% rispetto all’esercizio 2016.Ildell’esercizio 2017, èdi Euro dell’esercizio precedente, oltre alle dinamiche descritte sopra, risente negativamente di 3,9 milioni di Euro di oneri non ricorrenti, generati nel 2017 dalla cessione della controllata tedesca Exklusiv Hauben Gutmann GmbH, ed è "positivamente influenzato dall’impatto non ricorrente delle agevolazioni fiscali relative alla Patent Box riconosciute per il 2015 e il 2016, pari a circa un milione di Euro".Laal 31 dicembre 2017, in debito per 69,3 milioni di Euro,rispetto ai 60,8 milionidi Euro del 31 dicembre 2016, sia per effetto delle operazioni straordinarie compiute nel terzo trimestre del 2017 che hanno registrato uscite di cassa per 3,5 milioni di Euro, sia per il maggior livello di investimenti effettuati rispetto al precedente esercizio.A Piazza Affari, il titolo Elica amplia la performance mostrando un rialzo del 5,30%. A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.