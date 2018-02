Piazza Affari chiude di buonumore insieme all'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Moncler

Snam

Buzzi Unicem

STMicroelectronics

UBI Banca

Recordati

BPER

Unipol

Banca Ifis

Ascopiave

Diasorin

Amplifon

doBank

Technogym

Mondadori

Biesse

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che si allinea al buonumore degli eurolistini. Nel frattempo, dall'altra parte dell'oceano, anche alla borsa di New York losi muove in rialzo dello 0,86%.In una giornata priva di dati macro, il focus principale della settimana sarà sui prezzi al consumo americani.Sul valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.325,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (), in aumento dell'1,10%, dopo che l'in luce, con un ampio progresso dell'1,45%. Chiude positivache avanza di un discreto +1,19%. In salitacon un rialzo dell'1,20%.termina la sessione all'insegna dei guadagni con ilche avanza a 22.337 punti mostrando una salita dello 0,77%. Sulla stessa linea, performance positiva per ilche termina la giornata in aumento dello 0,68%.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,23%., che segna un forte rialzo dell'1,94%.avanza dell'1,90%, dopo aver annunciato un fatturato in crescita nel 2017 , mostrando un incremento dell'1,63%., invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,59%.per, in calo del 2,20%.evidenzia una perdita dell'1,79%., con un decremento dell'1,46%.del(+5,98%),(+3,17%),(+2,37%) e(+2,26%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -3,98%, nonostante conti in salita che arretra del 3,65%.diche mostra una caduta del 3,07%.suche registra un importante calo del 2,86%.