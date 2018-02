Ferrari lancia un programma di acquisto di azioni proprie

Ferrari

(Teleborsa) - Il Gruppoha lanciato un programma di acquisto di azioni proprie in più tranche per un importo massimo di 100 milioni di euro. Il Programma, si legge dal comunicato del gruppo, è destinato all'ottimizzazione della struttura patrimoniale della Società.Gli acquisti saranno effettuati sul Mercato Telematico Azionario Italiano (MTA) e/o sul New York Stock Exchange (NYSE).A Piazza Affari, amplia il margine di guadagno, rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 99,98 euro.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 100,5 e successiva a quota 101,9. Supporto a 99,09.