Piazza Affari va giù con le banche

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Si muove in modesto ribasso loa Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,35%, con gli investitori che restano in attesa del dato sull'inflazione USA, in agenda domani.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,236. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.328,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,93 dollari per barile.Torna a galoppare lo, che si posiziona a 133 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,07%.calo deciso per, che segna un -0,7%. Piattamentre, registra un ribasso dello 0,60%., ilè in calo (-1,35%) e si attesta su 22.034 punti in chiusura.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,45 miliardi di euro, in ribasso (-4,25%), rispetto ai precedenti 2,56 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 266.324, rispetto ai precedenti 277.645, mentre i volumi scambiati sono passati da 1,28 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,23 miliardi.Tra i 225 titoli trattati, 163 hanno chiuso in flessione, mentre 50 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 12 azioni.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, i settori(-2,23%),(-1,96%) e(-1,81%) sono stati tra i più venduti.Affondano o perdono terreno. Le più forti vendite si sono abbattute sulle banche: in particolare,, che ha terminato le contrattazioni a -4,31%. Seduta drammatica per, che crolla del 3,39%. Sensibili perdite per, in calo del 3,24%.Tra gli industriali, in apnea, che arretra del 2,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,07%),(+2,04%),(+1,16%) e(+1,13%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, -4,39%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,11%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,49%. Affonda, con un ribasso del 3,46%.