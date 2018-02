Wall Street debole. Cautela per dato inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue poco mossa la borsa di Wall Street, in una, mentre la cautela continua a dominare il sentiment degli investitori.C'è attesa, infatti, per il, in agenda domani, che rappresenta undi conferma o smentita dei timori di un, in chiave di tassi di interesse, sollevati dai dati sulla crescita dei salari . Una lettura superiore al previsto, potrebbe alimentare le preoccupazioni di una crescente inflazione e un più rapido aumento del costo del denaro.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 24.498,09 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.648,65 punti. Pressoché invariato il(-0,14%); buona la prestazione dello(+1,43%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-0,54%),(-0,48%) e(-0,46%) sono tra i più venduti.Tra i(+0,78%),(+0,59%) e(+0,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,49%. Sotto pressione anche, con un forte ribasso dell'1,36%. Soffre inoltre, che evidenzia una perdita dell'1,35%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,20%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,22%),(+2,00%),(+1,63%) e(+1,54%). Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -7,19%. In caduta libera, che affonda del 5,33%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,19 punti percentuali.