Credit Agricole, cresce l'utile nel 2017

Credit Agricole

(Teleborsa) - Buone notizie per. Il gruppo bancario francese ha archiviato il 2017 con unnetto in crescita del 3,1% a 3,65 miliardi di euro e il 4° trimestre dell'anno con un risultato positivo pari a 387 milioni di euro (+33%).Letrimestrali sono aumentate dell'1,6% rispetto al 4° trimestre 2016 a 4,65 miliardi di euro mentre quelle del 2017 sono state pari a 18,63 miliardi (+10,6%)L'istituto di credito transalpino intende distribuire undi 0,63 euro per azione per l'esercizio 2017, in aumento rispetto ai 0,60 euro del 2016 (+5%).In rosso il titolo sulla piazza parigina, con un -2,51%.