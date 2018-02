Saipem sigla accordo con Sonatrach per chiudere contenzioso

Saipem

(Teleborsa) - Sonatrach esoddisfatteo per porre fine alle procedure in corso relative al contratto per la costruzione di un impianto di liquefazione di gas ad(Arzew), al contratto per la costruzione di tre treni di, di un'unità di separazione di olio (LDPH) e di impianti di produzione di condensati a Hassi Messaoud (LPG), al contratto per la realizzazione dell’oleodotto GPL LZ2 da 24 pollici (linea e stazione) ad Hassi R'Mel (LZ2) e al contratto per la realizzazione di un'unità di produzione di gas e petrolio nel campo di Menzel Ledjmet per conto dell'associazione SONATRACH/FCP (MLE).Questo accordo è il risultato di un dialogo costruttivo e rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due società.A Piazza Affari, Saipem mostra un rialzo dello 0,45%