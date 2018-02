Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 24.893,49 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In netto miglioramento il(+1,85%), come l'S&P 100 (1,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,32%),(+1,95%) e(+1,56%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,18%) e(-0,71%).Altra i(+3,17%),(+2,76%),(+2,68%) e(+2,66%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,46%.scende dell'1,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Altra i, si posizionano(+8,10%),(+6,06%),(+5,40%) e(+5,31%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,60%.Calo deciso per, che segna un -1,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.