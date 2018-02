Seduta positiva a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street dopo un avvio debole ed un successivo passaggio in territorio positivo. Prima della partenza delle contrattazioni è stato diffuso il dato sull'inflazione statunitense, che ha mostrato una salita oltre attese . Statistica che ha rinforzato le aspettative di interventi di politica monetaria più aggressivi di quanto previsto finora, da parte della Federal Reserve.Per contro, le vendite al dettaglio hanno subito una battuta d’arresto a dicembre, inaspettata. Vale la pena, attendere i dati domani sui prezzi alla produzione e quelli di fine mese sull'occupazione per avere un quadro più dettagliato.Tra gli indici statunitensi, il, avanza a 24.772,12 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.688,14 punti. In denaro il(+1,41%), come l'S&P 100 (0,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,54%),(+1,35%) e(+1,30%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,41%.Tra i(+2,46%),(+2,06%),(+1,92%) e(+1,87%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%.Al top tra i, si posizionano(+5,14%),(+5,05%),(+4,60%) e(+4,32%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%.