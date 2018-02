Wall Street debole. Fed attesa più aggressiva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Utilities

Energia

Materiali

JP Morgan

General Electric

Merck & Co

Dowdupont

Home Depot

Baidu

Jd.Com

Netflix

Facebook

Shire

(Teleborsa) - Partenza in negativo per la borsa di Wall Street dopo che il dato sull' inflazione statunitense ha mostrato un incremento maggiore delle attese, suggerendo che la Fed possa procedere ad un atteggiamento più aggressivo nel rialzo dei tassi di interesse. Speculazioni che da un po' di tempo stanno creando turbolenze sui mercati finanziari.Secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro statunitense, l'inflazione a gennaio ha registrato un'accelerazione a +0,5%, mentre le stime di consensus erano per un più modesto +0,3% dopo il +0,1% di dicembre.Sulle prime rilevazioni, si muove sotto la parità il, che scende a 24.556,9 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.655,39 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,23%; guadagni frazionali per lo(+0,27%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,08%),(-0,86%) e(-0,72%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+0,80%) e(+0,61%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,04%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,78%),(+2,13%),(+1,64%) e(+1,12%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,82%.