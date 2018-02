Cisco System torna a crescere. Brilla il titolo al Nasdaq

Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,37% conquistando la vetta del Nasdaq. A galvanizzare gli investitori la trimestrale migliore delle attese. La multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking ha chiuso il secondo trimestre fiscale con un, contro i 57 dell'anno prima e i 59 previsti dagli analisti.Bene i ricavi saliti del 3% a 11,89 miliardi di dollari, oltre gli 11,81 miliardi indicati dal consensus, dopo due anni di cali.. Per il terzo trimestre Cisco prevede di raggiungere un eps tra 64-66 centesimi e ricavi in aumento del 3-5% (attese del mercato: eps di 63 cent e ricavi di 12,13 mld).Soddisfatto l'amministratore delegato: "La nostra strategia sta funzionando".