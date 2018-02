Creval, Borsa Italiana: "Aumento fortemente diluitivo. Applicato modello rolling"

(Teleborsa) - Borsa Italiana dispone l'applicazione di alcune regole del "modello rolling" all' aumento di capitale del Credito Valtellinese in quanto ritenuto "fortemente diluitivo"."Con riferimento al comunicato stampa di Credito Valtellinese del 14 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento dei Mercatiorganizzati e gestititi da Borsa Italiana l', pertanto trova applicazione la normativa di riferimento del cd. modello rolling di cui agli artt. 2.6.6, comma 4, e 3.3.1, comma 12, del medesimo Regolamento" si legge in una nota.I commi in questione prevedono che nel caso di esecuzione di Operazioni di aumento di capitale fortemente diluitive, l’dell’aumento di capitale, a partire dal momento in cui i diritti di opzione sono accreditati dal Servizio di Gestione Accentrata nei conti titoli e in modo da consentire al Servizio di Gestione Accentrata di gestire l’esercizio dei diritti in ciascuna giornata del periodo d’offerta.Inoltre, in caso di espressa richiesta dei propri clienti,, a partire dal momento in cui i diritti di opzione sono accreditati dal Servizio di Gestione Accentrata nei conti titoli.spiega che con il "modello rolling si risolve il problema della scarsità delle azioni durante il periodo d’offerta dei nuovi titoli e si permette alle dinamiche di mercato – in particolare, all’attività degli arbitraggisti – di eliminare le citate anomalie di prezzo".