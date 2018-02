Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,23% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dell'1,21%. Balza in alto il(+1,8%), come l'S&P 100 (1,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,12%),(+1,90%) e(+1,59%). Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,73%),(+3,37%),(+3,36%) e(+3,17%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,20%.Altra i, si posizionano(+5,36%),(+5,22%),(+4,73%) e(+3,91%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,93%.Affonda, con un ribasso del 2,72%.