CAD IT, Quarantacinque lancia un'offerta sulla totalità delle azioni

CAD IT

(Teleborsa) -ha deciso di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni della societàS.p.A..L’Offerta ha ad oggetto (i) la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente che non risultino detenute dai Soggetti in Concerto (e che si prevede vengano conferite a favore dell’Offerente prima della pubblicazione del Documento di Offerta) e, pertanto, n. 7.701.804 Azioni,rappresentanti l’85,766% circa del capitale sociale dell’Emittente alla data della presente comunicazione, nonché (ii) tutte le altre azioni ordinarie che per qualsiasi ragione dovessero essere emesse tra il giorno della presente comunicazione e la fine del periodo di accettazione dell’Offerta.. Il Corrispettivo dell’Offerta incorpora un premio del: (i) 8,2% rispetto al prezzo ufficiale unitario di chiusura delle Azioni dell’Emittente registrato nell’ultimo giorno di negoziazione precedente alla data odierna (16 febbraio 2018, pari ad Euro 4,90 per Azione); (ii) 15,1% rispetto al prezzo ufficiale unitario di chiusura delle Azioni dell’Emittente registrato il 15 febbraio 2018, pari ad Euro 4,60 per Azione. Dopo la sospensione di venerdì 16 febbraio , Borsa Italiana comunica gli orari della seduta per le azioni ordinarie CAD IT (CAD - Isin IT0001489720): pre-asta fino alle ore 9:00.