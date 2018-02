Italiaonline acquisisce la concessionaria di pubblicità digitale AdPulse Italia

(Teleborsa) -rafforza il suo posizionamento nel mercato del digital advertising con l’ingresso nel suo portafoglio delle attività italiane di, la unit di AdUX (Euronext, ISIN code: FR0012821890, ex HiMedia) specializzata in raccolta pubblicitaria in ambito digitale per conto di primari editori italiani e internazionali.Nel nostro Paese, AdPulse è concessionaria di marchi di grande visibilità e importanza come WeTransfer, ViaMichelin, GreenMe, che entrano quindi nella galassia di Italiaonline, potenziando l’offerta della concessionaria di pubblicità nazionale IOL Advertising guidata da“Con l’ingresso delle attività italiane di AdPulse, Italiaonline conferma la linea strategica di crescita per vie esterne, rafforzando il ruolo di primo digital player italiano e quindi contribuendo all'evoluzione del mercato della pubblicità digitale in Italia”, ha commentato, direttore Business unit Large Account di Italiaonline.Parallelamente, il 14 febbraio 2018 Italiaonline ha trasferito la partecipazione pari al 16.24% detenuta in(ex Telegate AG), società basata in Germania che offre servizi di directory assistance e call center, per un controvalore pari a circa 3,4 milioni di euro.La partecipazione, considerata non strategica, era già classificata fra le attività finanziarie disponibili per la vendita nel Bilancio al 31 dicembre 2016 di Italiaonline S.p.A. L’operazione di cessione permetterà di realizzare una plusvalenza di circa € 1,3 milioni rispetto al valore della partecipazione iscritto nel Bilancio 2016.