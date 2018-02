Atlantia giù nel giorno assemblea per estensione aumento capitale OPA Abertis

Atlantia

(Teleborsa) - Oggi, 21 febbraio 2018, è stata convocata l'assemblea straordinaria diper estendere i termini per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell 'OPA su Abertis dal 30 aprile al 30 novembre 2018."I termini temporali di questa operazione - ha detto l'amministratore delegato di Atlantia,, - non erano immaginabili o prevedibili quando abbiamo lanciato l'offerta". L'estensione per l'aumento di capitale dal 30 aprile al 30 novembre prossimo, "ci sembra un termine congruo", ha aggiunto Castellucci intervenendo all'assemblea."La valutazione o la modifica dell'OPA su Abertis ci sarà solo dopo il via libera alla contro-OPA" lanciata da Hochtief da parte della Cnmv, la commissione di controllo di borsa spagnola, ha dichiarato l'Ad di Atlantia.. Atlantia ha registrato nel primo mese e mezzo del 2018 un incremento del 5,1%, con una crescita del 6,1% di quello pesante e del 4,9% di quello leggero. "Sono dati molto positivi, al di là delle mie aspettative", ha detto Castellucci.Intanto il titoloperde terreno a Piazza Affari, mostrando un calo dell'1,05%.