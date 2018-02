Scuola, monta la protesta sui DSGA

(Teleborsa) -L’iniquità della norma è contenuta nello stesso contratto collettivo nazionale che invece prevede il riconoscimento in toto degli anni di servizio pregressi, svolti nel ruolo precedente, per tutti i maestri che ottengono il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria., a tale proposito,(acronimo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi) transitati nel ruolo professionale superiore, da assistente amministrativo o responsabile amministrativo, dopo il 1° settembre dell’anno 2000., a tutela di tali DSGA con pregresso servizio tra il personale amministrativo della scuola,, da ultimo con la sentenza n. 9144/2016,nel caso proprio di passaggi dei dipendenti da un ruolo all'altro dello stesso comparto e censurando questo criterio applicato dal Miur in favore dell'obbligo per l'Amministrazione di effettuare l'integrale ricostruzione di carriera del dipendente in base all'effettivo servizio prestato nel ruolo precedente.Intanto: nella missiva si esprime “formale dissenso e disapprovazione con quanto concordato”.