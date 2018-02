DADA, il 5 marzo le azioni verranno revocate dalla quotazione

DADA

(Teleborsa) -ha comunicato che al termine della presentazione delle richieste di vendita delle azionirisultano pervenute richieste di vendita per complessive n. 519.186 Azioni Residue, pari al 36,027% delle Azioni Residue oggetto della Procedura e al 2,846% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto pari a Euro 4,00 per ciascuna Azione Residua) di Euro 2.076.744,00.Ad esito della Procedura Dali verrà a detenere complessive n. 17.694.733 azioni ordinarie di DADA, pari al 96,984% del capitale sociale.In considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente ad esito del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale ricorrono i presupposti di legge per l’esercizio, da parte di Dali, del diritto di acquisto delle azioni ancora detenute dal mercato, corrispondenti a n. 550.336 azioni ordinarie DADA, pari al 3,016% del capitale.Di conseguenza, Borsa Italiana disporrà che le azioni DADA siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 1° marzo 2018 e 2 marzo 2018 e