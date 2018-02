Seduta positiva a Wall Street

Dow Jones

Intuit

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, che tenta di seguire il recupero messo in atto la vigilia.A sostenere il corso rialzista degli indici statunitensi, sono state le dichiarazioni delche ha rassicurato gli animi. Il banchiere ritiene, smorzando di fatto i timori di un aggressivo atteggiamento di politica monetaria da parte della Fed. Preoccupazioni accentuate, invece, dalle Minutes della banca centrale statunitense , pubblicate nei giorni scorsi., mentre la vigilia l'accelerazione del leading indicator ha confermato le aspettative di un'. Sul versante del mercato del lavoro, le richieste di sussidio di disoccupazioni sono inaspettatamente diminuite.Sono attesi, invece, i, come Loretta Mester, uno dei candidati alla vice presidenza.Sulle prime rilevazioni, il, avanza a 25.094,65 punti, mentre, lo, segna un +0,62% a 2.722,83 punti. Positivo il(+0,78%), come l'S&P 100 (0,7%).(+0,79%),(+0,69%) e(+0,68%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+1,91%),(+1,33%),(+1,28%) e(+1,19%).(+3,01%),(+1,91%),(+1,78%) e(+1,70%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,27%.