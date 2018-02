Wall Street positiva guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street, mentre gli investitori restano alla finestra in cerca di nuovi segnali sulle future mosse della Fed . Indicazioni in tale direzione, potrebbero giungere dal, il prossimo 27 febbraio e non il 28 come annunciato in precedenza.Intanto il mercato intanto sembra aver prezzato tre rialzi dei tassi di interesse, quest'anno. Nel frattempo, ilha rassicurato gli animi. Il banchiere ritiene, smorzando di fatto i timori di un aggressivo atteggiamento di politica monetaria da parte della Fed. Preoccupazioni accentuate, invece, dalle Minutes della banca centrale statunitense , pubblicate nei giorni scorsi., mentre la vigilia l'accelerazione del leading indicator ha confermato le aspettative di un'. Sul versante del mercato del lavoro, le richieste di sussidio di disoccupazioni sono inaspettatamente diminuite.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,47%; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.723,11 punti. Sale il(+0,94%), come l'S&P 100 (0,7%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,17%),(+1,24%) e(+1,16%).Al top tra i(+3,33%),(+1,58%),(+1,49%) e(+1,47%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,48%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.Tra i(+4,99%),(+3,78%),(+3,33%) e(+2,96%). Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.