Buran in arrivo e allerta gelo, il maltempo si fa più pressante

(Teleborsa) -a partire dal nord Italia e in pratica per e per quasi l'intera costa adriatica, parte di Puglia e Calabria comprese.La corrente d'aria gelida provocata dal famigerato. Le temperature, in rapida discesa, potranno raggiungere e superare, come sostengono i meteorologi, i -10 gradi centigradi anche nelle zone di pianura e addirittura i -20 e oltre località montane.. "Viste le previsioni meteorologiche particolarmente avverse - informa appunto attraverso una note la società Autostrade per l'Italia -e, comunque, solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo"."In ogni caso - precisa la nota - al fine di garantire la percorribilità in sicurezza della propria rete,Unofortemente preoccupante,, oltre al consueto stop domenicale dalle 09,00 alle 22,00, e comunque per i giorni festivi, il divieto di circolazione è esteso è esteso sino al termine dell'emergenza gelo.causando possibili inconvenienti e blocchi nel funzionamento degli scambi., la Capitale, proprio per il suo clima generalmente "sopportabile" anche nei periodi più freddi,Vuoi per l'impreparazione alla guida di gran parte dei suoi automobilisti in tali condizioni, vuoi per la non sufficiente organizzazione capace di fronteggiare situazioni d'emergenza di questo tipo, peraltro non certo frequenti.A Torino, Milano, Firenze, Trieste, Bolzano, Trento, Verona, come ovunque nelle città grandi e piccole, fche lanciano ripetuti appelli ai cittadini invitandoli a contribuire agli aiuti umanitari con la donazione di "coperte, abiti e scarpe".