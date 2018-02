Wall Street debole. Dalla Fed rialzi graduali dei tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue a passo lento, la seduta della borsa di Wall Street, gelata dal deludente dato sugli ordinativi di beni durevoli , arrivato prima dell'avvio delle contrattazioni.L'attenzione degli investitori è rimasta tuttavia concentrata sulla primadel, al comitato dei servizi finanziari alla Camera. Il banchiere ha sottolineato la, confermando ulterioriche permetteranno alla banca centrale di raggiungere l'di unTra gli indici statunitensi, sui livelli della vigilia ilsi ferma a 25.664,39 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 2.768,65 punti. Poco sotto la parità il(-0,57%), come l'S&P 100 (-0,4%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,37%),(-1,04%) e(-0,85%).Al top tra i(+2,28%),(+1,55%) e(+0,72%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,94%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,78%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,09%.(+3,65%),(+2,28%),(+1,83%) e(+1,58%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,53%.