Wall Street naviga sui livelli della vigilia

(Teleborsa) -, che continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul, mentre, al contrario, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.750,56 punti. In frazionale progresso il(+0,53%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,18%).E' stato diffuso il dato definitivo sul PIL USA del 4° trimestre , rivisto leggermente al ribasso ma in linea con le previsioni del mercato.In frenata i prezzi del greggio dopo l' aumento più forte delle attese delle scorte settimanali statunitensi (+0,69%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, il comparto, che riporta una flessione dello 0,43%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,87%),(+1,32%),(+1,27%) e(+1,04%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,76%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,09%. Giù, che registra un ribasso dell'1,72%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,28%.(+7,84%),(+4,34%),(+3,72%) e(+2,96%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-8,32%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,12%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.