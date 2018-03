Pioggia di vendite a Wall Street

Sky

(Teleborsa) -. Dopo un avvio piatto e un tentativo di risalita in concomitanza con le parole dineo presidente dellache ha aggiustato il tiro, mostrandosi un po'meno falco , gli indici sono precipitati in rosso.Dal salgono i redditi e consumi personali , mentre le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione si portano ai livelli più bassi dal 1969, A due velocità i dati sulmanifatturieri di febbraio, mentre le spese per le costruzioni hanno accelerato su base annua.hanno annunciato una nuova partnership europea per raggruppare l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky Tv.A New York accusa una flessione dell'1,67% ilL'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi. Sulla stessa linea, loperde l'1,35%. Negativo il(-1,73%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,82%),(-1,66%) e(-1,73%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,65%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,22%., che arretra del 3,30%.di, che mostra una caduta del 2,76%.su, che registra un importante calo del 4,58%.Tra i(+4,52%),(+2,91%),(+1,70%) e(+1,42%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,01%.Affonda, con un ribasso del 5,78%.Crolla, con una flessione del 4,57%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,42%.