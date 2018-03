La guerra dei dazi affonda Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street si conferma in rosso a metà seduta, anche se al di sopra dei minimi intraday.A scatenare la fuga dall' la decisione del Presidente USA Trump di imporre tariffe su acciaio e alluminio , cosa che ha provocato immediatamente le rimostranze di Cina e Unione Europea.L'effetto dazi ha messo in secondo piano i toni accomodanti emersi ieri dall'audizione di Jerome Powell alla Commissione bancaria del Senato, ma anche la lettura migliore delle attese della fiducia dei consumatori , l'unico dato macroeconomico in agenda oggi.In questo momento ilarretra dello 0,85%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da martedì scorso. Limature (-0,17%) per l'mentre illascia sul parterre l'1,52%.Al top tra i(+1,09%),(+0,95%),(+0,73%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con una perdita del 4,79% a causa di una bocciatura degli analisti Affondano-2,35% e-1,96%.Tra i, denaro su(+2,88%),(+2,36%),(+2,11%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,73%. Il secondo maggior sito di commercio online cinese soffre per la