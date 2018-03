Effetto elezioni su Piazza Affari. Incerte le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che, come ampiamente previsto dagli analisti, sconta l' esito incerto delle elezioni politiche Deboli le altre Borse europee, che non sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea di avere finalmente un Governo a sei mesi dal voto.Sullo sfondo i deludenti dati sul settore terziario cinese e il taglio delle stime di crescita della Cina da parte di Pechino Dal fronte macro, in focus i, anche se l'appuntamento clou sarà la riunione del Comitato di politica monetaria della Banca Centrale Europea, che si concluderà giovedì con l'annuncio tassi.Occhi puntati anche sul Beige Book statunitense, che potrebbe dare ragguagli sull'orientamento della Federal Reserve.Restano sullo sfondo i tutt'altro che sopiti timori per una guerra sui dazi in scia alla decisione del Presidente USA Donald Trump di imporre tariffe su acciaio e alluminio Sul valutario l'lima lo 0,20%, con l'effetto voto in Italia mitigato dal via libera alla Grossa Coalizione tedesca.Tra le commodities, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.326,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 61,39 dollari per barile.L'incertezza politica in Italia provoca, che si attesta a 143 punti base, con un deciso aumento di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,03%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%. Giù-1,47% mentrelima lo 0,22%., in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 23.815 punti, in calo dell'1,04%. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,50%, come il FTSE Italia Star (-0,5%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,78%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,14%.In apnea, che arretra del 3,49%.Giù, che sconta l'ansia da trimestrale. Oggi la big energeticadi Milano,(+2,36%),(+1,41%),(+1,07%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che lascia sul parterre il 3,26%.Affonda, con un ribasso del 2,57%.Calo deciso per, che segna un -1,97%.