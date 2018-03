Traghetti Moby, di nuovo operativa la Genova-Bastia

(Teleborsa) -. Nei prossimi giorni riprenderà la Livorno-Bastia, mentre la Nizza-Bastia, collegamento nazionale francese, incrementa le sue corse.La Genova-Bastia è servita dai traghetticon 2 corse settimanali sino a metà maggio, con partenze giornaliere nei due sensi dal 16 maggio al 30 settembre, che aumenteranno a 4 dal 1 giugno.con 6 corse settimanali sino a tutto maggio, per essere trasformata in bi-giornaliera da inizio giugno al 30 settembre., che da aprile raddoppierà le corse per incrementarli ulteriormente dal 30 maggio al 30 settembre.. La società, con sede legale a Milano e amministrativa a Portoferraio (Elba) è attualmente capitanata da Vincenzo Onorato, presidente ed esponente della quarta generazione della dinastia familiare.Al giorno d'oggi,tra cui nel 2012 To.ReMar (Compagnia regionale toscana) e nel 2015 addirittura la grande ex società statale Tirrenia e grazie anche a strategiche sinergie, Con focalizzazione sulle linee da Genova, Civitavecchia, Piombino e Livorno per la Sardegna , l'Isola d'Elba e la Corsica da Genova, da Livorno e,nei porti di San Pietroburgo, Tallin, Stoccolma, Helsinki., partendo dal porto di Livorno, diretto ad Olbia, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo all'ancora in rada.