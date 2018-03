Wall Street verso una chiusura con il segno più

Dow Jones

(Teleborsa) -. Dopo un avvio sotto il segno delle vendite, i listini statunitensi hanno ripreso vigore.Intanto, mentre apre uno spiraglio per escludere Messico e Canada dai nuovi dazi annunciati su alluminio e acciaio, se si troverà un accordo sul, l'intesa commerciale tra i tre Paesi nordamericani, meglio nota comecritiche arrivano dal repubblicano. Lo speaker alla Casa Bianca si augura che il Presidente Donald Trump fermi il suo piano di imporre pesanti dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio . Ma il tycoon non vuole fare marcia indietro.Tra gli indici americani, ilmostra aumento dell'1,03%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso. Sulla stessa linea loguadagna lo 0,90% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.712,77 punti. In rialzo il(+0,85%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,47%),(+1,36%) e(+1,04%).Al top tra i(+3,11%),(+2,51%),(+1,89%) e(+1,67%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.(+5,98%),(+3,78%),(+3,73%) e(+3,72%). Leinvece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.su, che registra un importante calo del 2,46%., con un ribasso del 2,24%., con una flessione dell'1,94%.