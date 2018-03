De Longhi brinda alla promozione di Berengerg

De'Longhi

(Teleborsa) - Brillante rialzo per De'Longhi, che a Piazza Affari registra un guadagno del 4,97% dopo la promozione di Goldman Sachs. Gli analisti della banca d'affari hanno alzato la raccomandazione a buy da hold, confermando il prezzo obiettivo a 30 euro.Il 25 gennaio scorso, la società di macchine da caffè e piccoli elettrodomestici aveva annunciato conti positivi per il 2017 A livello comparativo su base settimanale, il trend della De'Longhi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso De'Longhi rispetto all'indice.Lo status tecnico di medio periodo della De'Longhi rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 24,77 Euro, mentre i supporti sono stimati a 24,09. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 25,45.