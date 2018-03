Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 24.884,12 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per lo, che si porta a 2.728,12 punti. Guadagni frazionali per il(+0,46%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,05%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,09%),(+0,72%) e(+0,48%). Il settore, con il suo -1,36%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,93%),(+1,75%),(+1,62%) e(+1,60%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,19%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%.(+4,95%),(+4,91%),(+4,28%) e(+4,10%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,92%.avanza dell'1,82%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,49 punti percentuali. Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,47%.