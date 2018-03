Wall Street continua con il segno più

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con il segno più, così come era iniziata. A sostenere il sentiment degli investitori, le notizie di politica internazionale, dopo che la Corea del Nord sembra aprirsi al dialogo con glii per discutere di abbandonare il programma nucleare e missilistico.Intanto, la guerra sui dazi continua, con i produttori di alluminio USA che esortano Trump a modificare i suoi piani Scarna l'agenda, dove è stato rivelato un solo dato, quello deglidi gennaio che è crollato al di sotto delle attese., ilmostra una plusvalenza dello 0,19%%, mentre, losale dello 0,28%. In moderato rialzo anche il(+0,48%).buona la performance dei comparti(+1,80%),(+0,55%) e(+0,45%). Il settore, con il suo -0,99%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,71%),(+2,08%),(+2,12%) e(+1,48%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,04%., con un calo frazionale dello 0,97%., con un ribasso dello 0,66%.Al top tra i, si posizionano(+4,72%),(+4,51%),(+4,10%) e(+4,10%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,89%.su, che registra un importante calo del 3,63%.Affonda, con un ribasso del 2,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,26%.