Wall Street parte con la giusta intonazione

(Teleborsa) - Opening bell intonata a Wall Street, come preannunciato daiI listini americani sono già in recupero da ieri 5 marzo, quando il presidentesi è detto pronto a rinegoziare i dazi commerciali in Canada e Messico . A sostenere il sentiment degli investitori, le notizie di politica internazionale, dopo che tra Corea del Nord e Corea del Sud sembra aprirsi la strada del dialogo. Ad aprile, previsto un primo summit tra i due Paesi per discutere di cooperazione. Secondo quanto affermato da Seoul, Pyongyang si è detta pronta a sospendere i test nucleari e missilistici almeno per la durata dell'incontro. L'accordo è arrivato durante un colloquio con la delegazione sudcoreana acon il leader della Corea del Nord,Scarna l'agenda, dove sono previsti solo glidi gennaio., ilche una plusvalenza dello 0,18%%, mentre, losale dello 0,12%. In moderato rialzo il(+0,37%), come l'S&P 100 (1,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,62%),(+0,47%) e(+0,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,01%.In cima alla classifica deicomponenti il(+1,46%),(+1,16%),(+1,11%) e(+1,03%).Tra i(+2,69%),(+2,46%),(+2,30%) e(+2,03%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,89%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.